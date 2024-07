Anche latiene d'occhio la situazione di, attaccante della Fiorentina. Nel caso in cui non riuscissero a chiudere per Karim Adeyemi, i bianconeri potrebbero decidere di puntare sull'argentino. Nico Gonzalez è infatti tra i giocatori di interesse del club torinese, considerato un rinforzo valido per il reparto offensivo. La Juventus sta valutando attentamente le opzioni sul mercato, e l'argentino potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora le trattative con Adeyemi non andassero a buon fine. La dirigenza è quindi pronta a muoversi in questa direzione, se necessario. Lo riporta Sky Sport.