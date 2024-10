Ci sono aggiornamenti poco incoraggianti sulle condizioni di, che sta ancora lavorando per recuperare dall'infortunio muscolare subito durante la partita di Champions League contro il Lipsia. Come riportato da Sky Sport, il suo rientro in campo è stato posticipato. È ora più probabile che l'argentino possa tornare disponibile per la partita contro il Parma, in programma il 30 ottobre, piuttosto che per la sfida contro l'Inter del 27. Le speranze di Thiago Motta di averlo a disposizione per il derby d'Italia si stanno rapidamente riducendo.