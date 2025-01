Araujo obiettivo numero uno

Tomori è il piano B

Dopo aver chiuso per l'arrivo didal Vitoria Guimaraes, lacontinua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo e, come riferito da Sky, le trame di mercato dei bianconeri vertono attorno a due nomi.L'obiettivo principale per il pacchetto arretrato rimane Ronald Araujo del Barcellona. Il centrale uruguaiano, ma in possesso di passaporto spagnolo, è entrato in campo nel corso della ripresa della finale di Supercoppa di Spagna che i blaugrana hanno vinto travolgendo il Real Madrid con un clamoroso 5-2. Araujo, in tal senso, è entrato al posto di Iñigo Martínez, infortunatosi seriamente nel corso del match. La Juve, dal canto suo, non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Barcellona e proprio lo stop di Martinez potrebbe spingere il Barça a non privarsi del suo classe 1999.Qualora dovesse sfumare l'arrivo a Torino di Araujo, secondo quanto riferito da Sky, la Juve potrebbe tornare alla carica di Fikayo Tomori, centrale del Milan finito ai margini con Fonseca, ma tornato al centro del progetto con l'arrivo in panchina di Sergio Conceicao. I bianconeri potrebbero operare un tentativo in extremis nei confronti di un giocatore che piace tantissimo a Thiago Motta. Morale della favola, altro fronte da monitorare con attenzione.





