Secondo quanto riferito da Sky Sport,continua a rimanere un profilo in uscita per quanto riguarda la nuovadi. Questo, in realtà, lo si era già intuito quando il club bianconero ha provato ad inserirlo come contropartita nella trattativa Douglas Luiz, ma l'opposizione del centrocampista texano costrinse il club a sacrificare Enzo Barrenechea. Un cambio di scenario che ha irrigidito la Juventus, a questo punto ancora più decisa nel voler mettere l'americano sul mercato, onde evitare di perderlo a zero tra una stagione. Il club piemontese, dunque, rimane in attesa che arrivino offerte per il classe 1998.