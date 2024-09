Secondo quanto riportato da Francesco Cosatti su Sky,ha subito una contusione alla caviglia sinistra. Nonostante l’infortunio, non sembrerebbe trattarsi di nulla di grave, visto che l’ex giocatore della Fiorentina è riuscito a lasciare il campo sulle proprie gambe. Tuttavia, saranno necessari ulteriori accertamenti da parte dello staff medico dell'Argentina per valutare con precisione la situazione. I prossimi controlli chiariranno se l'infortunio possa avere ripercussioni a lungo termine o se il giocatore potrà tornare presto in campo senza particolari problemi.