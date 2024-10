Come sta Weah? Le ultime

L'esterno della Juventus Timothynon è partito per aggregarsi alla propria nazionale a causa di un infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare anche l'ultima sfida di campionato, quella contro il Cagliari, come sta però l'esterno della Juventus verso il ritorno in campo della squadra di Thiago Motta?Il giocatore secondo quanto riferisce SkySport è in miglioramento, l'esterno americano infatti dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la Lazio al ritorno dalla sosta nazionali.