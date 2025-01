Getty Images



Juventus, l'offerta per Kelly

Lloydè l'ultimo nome accostato alla Juventus come rinforzo per il reparto difensivo. Stando a quanto riferisce Sky il direttore Cristiano Giuntoli segue il difensore ora al Newcastle addirittura dai tempi del Napoli.La prima offerta bianconera è stata di 12/13 milioni di euro. Il Newcastle tuttavia per valutare la cessione del difensore inglese in questo mercato di gennaio chiede tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Si continua a trattare per capire se potrà essere lui il rinforzo per Thiago Motta.