La Juventus tra le mura amiche dellasta preparando la sfida contro la Lazio in programma all'Allianz Stadium di Torino nella serata di sabato. Impianto bianconero sold out per l'occasione. Stando a quanto riferisce SkySport in attesa di capire quali siano le condizioni di Timothy Weah potrebbe essere impiegato sulla corsia di destra Kenan Yildiz. Se cosi fosse salirebbero le quotazioni di Samuel Mbangula per una maglia da titolare, esattamente come di Douglas Luiz. Decisioni che però verranno prese dal tecnico della Juventus Thiago Motta nella giornata di domani quando terrà l'allenamento di rifinitura.