Ssecondo quanto riferito da Sky, il Genoa avrebbe messo gli occhi su uno dei talenti della Juventus attualmente in forza alla Next Gen, ma aggregato al ritiro della prima squadra in Germania agli ordini di Thiago Motta. Il Grifone, infatti, avrebbe mostrato pieno gradimento nei confronti di Tarik Muharemovic. Il club ligure non ha - al momento - presentato alcun tipo di offerta per arrivare al classe 2003 ma l'apprezzamento per il ragazzo, pienamente comprovato, potrebbe portare allo sviluppo di interessanti discorsi nel segmento finale di calciomercato. In altre parole. Il fronte va accuratamente monitorato.