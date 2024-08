Nico Gonzalez-Juventus: ore decisive

Laè sempre più vicina all'acquisto di, attaccante argentino della Fiorentina.Il giocatore, che da tempo aveva espresso la sua preferenza per il trasferimento in bianconero, potrebbe presto vestire la maglia della Vecchia Signora. Dopo settimane di trattative,A raccontarlo è Sky Sport.Secondo le ultime indiscrezioni,. Laha chiesto un ultimo sforzo economico alla, che sembra intenzionata a fare tutto il necessario per assicurarsi l'attaccante argentino. La trattativa è ormai alle battute finali, con entrambe le parti che lavorano per superare gli ultimi dettagli e arrivare a un accordo definitivo.Nico González ha sempre manifestato la sua volontà di trasferirsi alla, nonostante l'interesse mostrato anche. Questo desiderio di unirsi al club bianconero ha giocato un ruolo fondamentale nelle trattative, mettendo la Juventus in una posizione di vantaggio rispetto ad altre pretendenti. Ora, con l'affare quasi concluso, la Juventus può concentrarsi su altri obiettivi di mercato.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui