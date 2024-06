Futuro Federico Chiesa: il pensiero del giocatore

Il futuro di Federico Chiesa resta incerto e come raccontato nei giorni scorsi, non si arriverà ad una svolta prima della fine dell'Europeo. Della situazione ne ha parlato Sky Sport. "Quando è arrivato Thiago Motta e c'è stato uno scambio di visioni è uscito che non era un giocatore indispensabile, al centro del progetto."Lo stesso giocatore, aggiunge Sky, forse ha capito che non è più l'ambiente ideale per esprimersi e si sta guardando intorno. C'è sempre la Roma di Daniele De Rossi alla finestra e vedremo se ci saranno anche interessi dall'estero. Situazione in divenire ma prima di tutto Federico vorrà concentrarsi sugli impegni con l'Italia. La priorità è quella, poi penserà al futuro.