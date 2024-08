Domani si terrà l'incontro decisivo per il trasferimento di, che ha deciso di mettere da parte l'offerta dell'Atalanta per concentrarsi esclusivamente sulla. Il giocatore argentino ha chiarito la sua volontà di vestire la maglia bianconera, e la dirigenza juventina è fiduciosa di poter chiudere l'accordo già entro domani, con l'obiettivo di far arrivare González a Torino entro venerdì. L'operazione complessiva si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Parallelamente, la Juventus sta valutando altre soluzioni, come i prestiti di Arthur o Kostic, ma questi verranno discussi separatamente con la Fiorentina. Lo riporta Sky Sport.