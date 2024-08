Stando a quanto afferma Sky Sport, sono 11 i giocatori che la Juventus sta cercando di cedere e si tratta di una formazione intera. Il primo nome in uscita è in porta e si tratta di Szczesny. In difesa i calciatori che sono fuori dal progetto sono Djaló, Rugani e Facundo Gonzalez. A centrocampo sono ben 3 i calciatori da cedere e si tratta Nicolussi Caviglia, Arthur e McKennie. Sulle corsie laterali i partenti sono Kostic, De Sciglio e Barbieri. Mentre in attacco bisognerà provare a trovare una soluzione per Chiesa che è sicuramente uno dei casi più intricati.