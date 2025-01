Laè alla ricerca di una sistemazione sul mercato per il centrocampista brasiliano classe 1996. Sembrava avanzata la trattativa per il suo passaggio al Real Betis nel corso di questa sessione di mercato invernale. Stando a quanto riferisce Sky Sport invece ora sembra esserci un problema per il suo trasferimento. Infatti, l'ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio elevato percepito dal classe 1996. I 5 milioni a stagione sarebbero troppi per il Betis. Inoltre, la volontà del club sarebbe un pagamento dell'ingaggio da parte della Juventus che però vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e non sembra disposta a questo accordo.