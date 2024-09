La Juventus sembra intenzionata a mantenere il modulo 4-2-3-1, già utilizzato con successo nelle recenti partite. In porta dovrebbe tornare Di Gregorio, dopo il turno di riposo in campionato. La difesa vedrà confermata la coppia centrale Bremer-Gatti, affiancata da Kalulu e Cambiaso sulle fasce. A centrocampo, Locatelli sarà affiancato da McKennie nella mediana - secondo Sky Sport -, mentre sulla trequarti non ci saranno variazioni, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz pronti a supportare l'attaccante titolare, Dusan Vlahovic, elemento chiave dell’attacco bianconero. La squadra punta a mantenere la continuità e a proseguire la striscia positiva.