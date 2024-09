Infortunio Milik, rientro posticipato: ecco quando tornerà

Brutte notizie per la; l'attaccante polacco, infortunatosi a giugno, non è ancora rientrato e dovrà posticipare il suo rientro. Milik sembrava pronto a mettersi a disposizione dier la partita con il Napoli o quella successiva di campionato. In realtà sarà out nel big match di sabato prossimo e non solo.Si allungano i tempi di recupero per Milik, che potrebbe saltare l'intero meso di settembre e l'inizio di ottobre. Secondo quanto riferisce Sky Sport infatti, il rientro dell'attaccante è previsto dopo la sosta per le nazionali di ottobre. Guardando al calendario, i bianconeri giocheranno contro la Lazio il 19 ottobre e poi contro lo Stoccarda in Champions League. Quella sembra essere la nuova data per rivedere Milik in campo.