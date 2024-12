Infortunio Cambiaso: come sta

Oltre al pareggio, l'altra brutta notizia per lache è uscito a inizio gara per un problema alla caviglia. L'esterno bianconero è stato colpito dal pallone e la caviglia si è girata. Cambiaso ha provato a rimanere in campo ma è stato costretto ad uscire.Delle sue condizioni ha parlato Sky Sport nel post partita, dando quelle che sono le prime sensazioni. "L’altra brutta notizia riguarda Cambiaso: dalla sua espressione non sembra che possano esserci delle buone notizie in vista die parole di Giovanni Guardalà. Cambiaso è da considerare ovviamente a rischio per la Champions League.