Iling Junior al Bologna

si prepara a vivere una nuova esperienza in Serie A. Il giovane talento inglese, di proprietà dell'Aston Villa, va in prestito secco al, dove avrà l'opportunità di accumulare minuti e maturare ulteriormente sotto la guida di Vincenzo Italiano.Lo rivela Sky Sport.L'esterno offensivo, arrivato alla Juventus nel 2020 dalle giovanili del Chelsea, ha mostrato sprazzi del suo potenziale durante la scorsa stagione, attirando l'interesse di diversi club, sia italiani che esteri., un'operazione che ha coinvolto anche Enzo Barrenechea e il brasiliano. Alla fine, l'accordo ha portato Douglas Luiz in maglia bianconera.Il trasferimento alrappresenta un'opportunità cruciale per il giovane inglese, che avrà la possibilità di confrontarsi con una realtà ambiziosa e di giocare con maggiore continuità. La formula del prestito secco indica la volontà dell'Aston Villa di monitorare da vicino i progressi di

