Le parole di Caressa a Sky Calcio Club

si è discusso ampiamente della stagione della Juventus, concentrandosi non solo sugli aspetti legati al campo e al mercato, ma anche sul rapporto tra i calciatori bianconeri e l’attuale allenatore, Thiago Motta.Tra gli interventi più significativi, quello diha suscitato particolare attenzione. Il giornalista ha aperto il suo intervento con una riflessione sulle scelte della società: "Voi foste nella società che ha messo a disposizione questa squadra, non vi iniziereste a fare qualche domanda? Ho fatto un sacco di acquisti: Douglas Luiz gioca in un’altra posizione, Koopmeiners va a fare il trequartista e non funziona, Yildiz lo vedo sulla fascia, poi me lo ritrovo al centro, e quando gioca centrale gioca meglio. La squadra non migliora, e i rapporti interni a quanto si sa non sono quelli giusti. Diciamo che Thiago ha anche qualche comportamento che, con i colleghi, è un po’ arrogantello."Caressa ha poi svelato, riguardanti un rapporto difficile tra Motta e alcuni giocatori. "In settimana ci sono state diverse voci che parlano di un rapporto difficile con Danilo, che si dice abbia parlato con la società tramite altri, ossia come rappresentante, e che questo abbia incrinato il rapporto con Motta. E anche con Gatti, Fagioli, e, facilmente intuibile, anche con Douglas Luiz…” ha rivelato Caressa, alimentando i dubbi sulla coesione interna al gruppo e sul ruolo che l’allenatore gioca in questo contesto.