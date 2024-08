Ilha avviato un tentativo per acquisire Jonas, giovane talento della Juventus Next Gen. Il club brianzolo, sempre attento a valorizzare giovani promesse, ha mostrato interesse per il difensore classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio bianconero. Rouhi, che si è distinto per le sue prestazioni nella squadra U23 della Juventus, potrebbe essere un rinforzo importante per il Monza, che mira a consolidare il proprio organico con giovani di qualità. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma il Monza sembra determinato a portare il giocatore nella propria rosa. Lo riporta Sky Sport.