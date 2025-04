Lavoro e gruppo, Tudor compatta la Juve: doppia seduta alla Continassa, poi cena al ristorante di Bonucci

Proseguono le operazioni in casa Juventus in vista della delicatissima sfida in programma domenica 6 aprile allo Stadio Olimpico di Roma. Un match che può incidere tantissimo nella corsa alla zona Champions League. Igor Tudor, lo sa benissimo, e per questo motivo non è disposto né a fare sconti né a mollare la presa dopo la vittoria contro il Genoa.Alla Continassa, infatti, va in scena una giornata di lavoro piuttosto intensa che vedrà impegnati i giocatori bianconeri sul rettangolo verde del quartiere generale zebrato. L'allenatore croato, infatti, non vuole lasciare nulla al caso in vista del rush finale di stagione e, soprattutto, vuole incidere il più rapidamente possibile nella testa e nelle gambe dei suoi ragazzi.

Doppia seduta alla Continassa

A cena da... Bonucci

Tudor chiede due cose, istantanee, alla sua Juventus, possibilmente già dalla sfida in terra capitolina: più goal e più intensità, sfruttando nel miglior modo possibile l'assenza di impegni infrasettimanali per preparare al meglio gli otto appuntamenti finali. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juve scenderà in campo oggi alla Continassa per una doppia seduta di allenamento. Si fa, dunque, decisamente sul serio.Il lavoro è la ricetta fondamentale per rilanciare la stagione della Juve, ma compattare il gruppo è un altro obiettivo prioritario della nuova guida tecnica bianconera. Proprio per questo, dopo la doppia seduta, la squadra si troverà insieme a cena al gran completo presso il ristoranre di proprietà di Leonardo Bonucci. Un'occasione ideale per consolidare un gruppo squadra, chiamato ad alzare il livello tecnico e mentale in queste sfide decisive che mettono in palio un traguardo davvero troppo importante per la Vecchia Signora.