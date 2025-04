Juventus, Koopmeiners a riposo: chi gioca al suo posto? Le idee di Tudor

Chi gioca al posto di Koopmeiners?

Un richiamo di preparazione atletica, ma non solo. Per ritrovare la miglior versione di Teun Koopmeiners , Igorha deciso di escludere momentaneamente il centrocampista olandese dall’undici titolare della Juventus nelle prossime partite.L'idea è quella di impiegarlo solo a gara in corso, concedendogli spezzoni di partita nel secondo tempo o, se possibile, un totale riposo. La gestione del giocatore diventa cruciale in questa fase della stagione per averlo al meglio nel finale, quando i punti in palio peseranno il doppio nella corsa alla Champions League.

Tudor cerca la soluzione migliore

Nel 3-4-2-1 adottato da Tudor contro il Genoa, Koopmeiners ha giocato come trequartista al fianco di Kenan Yildiz. Con la sua momentanea esclusione, chi prenderà il suo posto?Una delle opzioni più probabili è quella di Nico Gonzalez. L’argentino, inizialmente schierato come esterno destro a tutta fascia, ha impressionato Tudor in quel ruolo e potrebbe essere confermato in quella posizione anche contro la Roma. Se così fosse, la Juventus dovrebbe trovare un’altra soluzione per la trequarti.Un altro candidato è Francisco Conceição. Pur non essendo il suo ruolo naturale, il portoghese potrebbe adattarsi a giocare accanto a Yildiz alle spalle di Dusan Vlahovic. Tuttavia, l’ambizione di Tudor sembra essere quella di schierare in quella posizione Randal Kolo Muani, aumentando così la potenza offensiva della squadra. Una scelta più audace e aggressiva, che potrebbe garantire maggiore incisività in attacco.Un’alternativa più conservativa, ma comunque valida, sarebbe quella di arretrare Weston McKennie sulla linea dei trequartisti. Il centrocampista statunitense si sta dimostrando un vero e proprio jolly per la Juventus e potrebbe essere utilizzato in una posizione più avanzata per garantire equilibrio e dinamismo alla squadra.L'esclusione temporanea di Koopmeiners non è una bocciatura, ma una strategia per permettergli di ritrovare la condizione migliore in vista del rush finale della stagione. Tudor vuole una Juventus intensa e aggressiva, e la scelta su chi sostituirà l’olandese nelle prossime gare sarà cruciale per mantenere alta la competitività della squadra nella lotta per un posto in Champions League.