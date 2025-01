Il Feyenoord non apre per Hancko

Le alternative

Continua la ricerca del difensore in casadopo i gravi infortuni occorsi a Bremer e Cabal, ai quali si aggiunge l'ormai imminente addio di Danilo. Per questi motivi i bianconeri vogliono intervenire nel mercato di gennaio per puntellare il pacchetto arretrato da mettere a disposizione di Thiago Motta. Di seguito ecco le opzioni possibili per Madama.Rischia seriamente di sfumare l'arrivo in bianconero di David Hancko. Il difensore classe 1997, infatti, non è considerato cedibile dal Feyenoord in questa sessione di mercato e secondo quanto riferito a Sky, i bianconeri potrebbero tornare all'assalto nel mese di giugno.Le altre opzioni portano il nome di Araujo e Antonio Silva. I bianconeri, che vorrebbero architettare un'operazione in prestito, attendono segnali di apertura da Barcellona e Benfica, prima di affondare il colpo.





