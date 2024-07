La Juventus è interessata a Karim. Al momento, però, non c'è alcun accordo con il giocatore o il club italiano. Il contatto è stato avviato e sono in corso conversazioni, ma non ci sono segnali di un "cambiamento imminente" come riportato in Italia, soprattutto perché non ci sono offerte concrete dal Borussia Dortmund. Lo scrive Patrick Berger, giornalista di Sky Sport Germania. La Juventus, che considera anche Jadon Sancho, deve prima vendere per valutare nuovi acquisti. Nonostante il contratto fino al 2027, Adeyemi potrebbe essere ceduto quest'estate al BVB se l'offerta soddisferà le aspettative del club.