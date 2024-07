Secondo quanto riferito da Sky, non c'è solamentenella lista dei desideri della. Il club viola avrebbe infatti messo nel mirino anche. Il difensore lucchese è un profilo che piace e che la Juve potrebbe comunque sacrificare nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. Tuttavia la Juve, sia per quanto riguarda Rugani che per quanto concerne la situazione di McKennie, ha imposto delle condizioni economiche che al momento non sono ritenute soddisfacenti dal club viola, soprattutto per una questione legata agli ingaggi di questi giocatori, evidentemente non proprio compatibili con le casse viola.