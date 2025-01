Federico Chiesa al Napoli per sostituire Kvaratskhelia: l'idea

Il PSG fa sul serio per, che vuole trasferirsi a Parigi dopo aver saputo dell'interessamento.già a gennaio ma solo a determinate condizioni. Per sostituire il georgiano, la squadra allenata da Antonio Conte potrebbe puntare suGià in estate, Chiesa era stato un nome chiacchierato in ottica Napoli, con Conte che apprezza molto l'ex Juventus. Il classe 1997 non trova spazio a Liverpool e per questo il Napoli vuole provare a riportalo in Italia per prendere il posto di Kvaratskhelia se quest'ultimo lasciasse davvero il club. Il Napoli, riferisce Sky Sport, sta monitorando la situazione di Chiesa al Liverpool e di Zeghrova, giocatore del Lille che era nei radar anche della Juventus in passato.