Lasta vivendo un periodo intenso sul fronte del calciomercato, e le notizie di oggi segnalano progressi significativi. Dopo aver praticamente concluso l'operazione per l'acquisto del portiere Michele Di Gregorio dal Monza, il club bianconero è ora molto vicino a chiudere anche per, centrocampista dell'Aston Villa. A raccontarlo è Sky Sport.Secondo Sky Sport, l'affare per portarea Torino è ormai in fase avanzata. Il centrocampista brasiliano, che ha mostrato ottime prestazioni nella Premier League, è visto come un rinforzo ideale per il centrocampo bianconero. La Juventus sta lavorando alacremente per chiudere i dettagli finali e portare Luiz sotto la guida di Thiago Motta.In aggiunta all'operazione Douglas Luiz, la Juventus sta pianificando una serie di mosse strategiche. I cartellini di Westone Samuelpotrebbero essere utilizzati come pedine di scambio in queste trattative, consentendo alla società di ottenere i giocatori desiderati senza esborsi economici eccessivi.La Juventus ha inoltre bloccato il talento del, che ha impressionato durante il suo periodo di prestito al Getafe. L'accordo con il giocatore è già stato raggiunto, e il club bianconero è pronto ad accoglierlo non appena verranno risolti i dettagli con i Red Devils. E' MasonL'attaccante del, che ha recentemente ritrovato forma e fiducia, è visto come un'opzione intrigante per l'attacco juventino. Tuttavia, il suo arrivo è subordinato alla partenza di uno tra Federico Chiesa e Matías Soulé. Se uno dei due dovesse lasciare la squadra, Greenwood potrebbe vestire la maglia bianconera.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.