Juan Cuadrado, attualmente svincolato, dopo una stagione decisamente anonima - dal punto di vista personale - con la maglia dell'Inter potrebbe ritornare in Serie A. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, l'Atalanta avrebbe avviato i contatti con l'entourage dell'esterno colombiano, nell'ottica di puntellare il pacchetto esterni in dotazione a Gian Piero Gasperini, desideroso di avere a disposizione una rosa completa e profonda per affrontare tutte le competizioni nelle quali sarà impegnata la Dea. I nerazzurri stanno monitorando anche il profilo di Raoul Bellanova del Torino.