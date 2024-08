L'accordo traper il trasferimento di Romelunon è ancora stato raggiunto. Secondo quanto riportato da 'Sky', l'incontro tra le due società tenutosi nel pomeriggio non ha portato alla fumata bianca. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, ma al momento la trattativa è bloccata a causa della mancata intesa sulla formula del trasferimento.Il Napoli ha proposto un prestito con obbligo di riscatto, mentre ilpreferisce un trasferimento a titolo definitivo. Questa divergenza sta rallentando l'operazione, lasciando in sospeso il ritorno del centravanti belga in Italia, dove andrebbe a rinforzare la squadra allenata da Antonio Conte.