Riccardosembra sempre più vicino all'Arsenal, nonostante l'interesse di Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayer Leverkusen. La squadra di Arteta ha presentato un progetto e un'offerta più convincenti sia per il giocatore che per il Bologna, posizionandosi in pole position. Questa settimana potrebbe essere decisiva per la chiusura dell'affare. L'agente del classe 2002, Alessandro Lucci, sta collaborando con il Bologna per trovare la soluzione migliore. Anche la Juventus aveva mostrato interesse per il difensore italiano, ma il trasferimento all'estero sembra essere l'opzione più probabile per il futuro del giocatore della Nazionale italiana. Lo riporta Sky Sport.