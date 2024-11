Sky Calcio Club: il dibattito sulla Juventus

A Sky Calcio Club si parla dellaopo la vittoria contro l'Udinese. Al centro del dibattito i cambiamenti delle ultime giornate e una squadra più offensiva che però concede."Quello che serve maggiormente a Thiago Motta è Locatelli, io non lo terrei mai fuori uno come lui. Ha fatto una grandissima partita. Poi ho visto Thuram molto bene, loro due in mezzo al campo hanno fatto bene contro l’Udinese"."Secondo me sta provandola cosa che sta a cuore tanto a lui è che non vuole che la squadra si scolli, vuole che la squadra attacchi insieme, in modo che poi se perdi palla hai tanti uomini vicino per aggredire e riconquistarla. Quello è il suo credo, il suo principio che non abbandona. Goal poteva prenderlo, ma il primo tempo è stato un passo avanti. Quello che è successo nelle prime giornate è stato un caso, che succede una volta ogni 10 anni. Non facevano tirare ma prima o poi cambia quel tipo di situazione."Per tenere la squadra compatta cerca di essere più aggressivo ma quando riparte. La Juve riparte in contropiede e accetta di non gestire più il pallone. Si è preso dei rischi andando più verticale".