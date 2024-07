Riccardosembra sempre più vicino. Nonostante l'interesse di Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayer Leverkusen, il progetto e l'offerta presentati dalla squadra di Arteta hanno conquistato sia il giocatore che il Bologna. Ne scrive Sky Sport.Attualmente, i londinesi sono in pole position per assicurarsi il difensore classe 2002, e questa settimana potrebbe essere cruciale per chiudere l'affare, stimato intorno ai 50 milioni di euro.Alessandro Lucci, agente di Calafiori, sta collaborando con il Bologna per definire la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte.Sebbene la Juventus avesse mostrato interesse per il difensore italiano, sembra che un trasferimento all'estero sia la prospettiva più probabile per il talentuoso giocatore della Nazionale italiana.3.5