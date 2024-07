Stando a Sky Sport, Domenicoè da considerare una pista sempre calda per la, a caccia di rinforzi per le corsie esterne dell'attacco in risposta alla volontà di Thiago Motta di puntare forte sulle ali. L'azzurro classe 1994 piace molto al tecnico italo-brasiliano, ma le possibilità di ingaggiarlo dipendono dagli esterni attualmente in rosa, ovvero Federico Chiesa e Matias Soulé. La situazione, insomma, sarà da monitorare fino alla fine della sessione estiva di mercato, con il Sassuolo che, retrocesso in Serie B, è ormai rassegnato all'idea di cedere Berardi.