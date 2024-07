Sky: la Juventus è ancora su Berardi

Domenico Berardi è fermo dal 3 marzo 2024, data in cui si è, segnando di fatto anche la retrocessione del Sassuolo. Questo infortunio non solo ha concluso la sua stagione,Con il Sassuolo in Serie B, i neroverdi sono costretti a cedere i loro migliori giocatori che desiderano rimanere in prima divisione, e Berardi, pur essendo una leggenda per il club emiliano, non fa eccezione.è da tempo un obiettivo della, e la possibilità di acquisirlo ora è concreta, sebbene la pista sia da valutare più avanti. In alternativa, i bianconeri potrebbero puntare su Jadon Sancho del Manchester United, che sarebbe disponibile in prestito. L'acquisto di Berardi dipenderà anche dalle sue condizioni fisiche, poiché dovrà essere completamente recuperato dall'infortunio al tendine d'Achille.Il momento dell'addio di Berardi alpotrebbe essere arrivato, con il suo valore di mercato in calo a causa dell'infortunio, dell'età (compirà 30 anni il 1º agosto) e della retrocessione del club. Attualmente, il Sassuolo potrebbe chiedere al massimo 20 milioni di euro per il suo trasferimento. Tuttavia, andando avanti nel corso dell'estate, le condizioni potrebbero diventare ancora più favorevoli, come riportato da Sky.





