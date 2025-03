Futuro Juventus, Exor: 'Voci non hanno alcun riscontro fattuale'

AFP via Getty Images

Le speculazioni sul futuro della Juventus



La smentita di Exor

Le azioni dellasono in forte ascesa a, spinto da una serie di voci che suggeriscono un possibile riassetto nell'azionariato, tradizionalmente controllato dalla famiglia Agnelli.Infatti, la squadra è stata eliminata dalla Champions League, dalla Coppa Italia e ha visto ridursi le proprie chance di scudetto dopo la pesante sconfitta interna contro l'Atalanta di domenica sera (mentre a gennaio il club era uscito sconfitto dalla Final Four di Supercoppa Italiana).Sul mercato, continuano a circolare speculazioni riguardo a un possibile disimpegno di Exor (che detiene il 65,4% della Juventus) a favore di un ritorno di Andrea Agnelli. Secondo i rumors, l'ex presidente sarebbe pronto a rilevare la società, affiancato da nuovi partner. Tra i nomi che circolano, si fa riferimento a Red Bull, un gigante dello sport e del calcio europeo, e Tether, il colosso delle criptovalute che recentemente ha acquisito una quota del 8,2% nella Juventus.Interpellata da Radiocor,Già in passato, la possibilità di una cessione era stata discussa, ma i vertici di Exor avevano sempre manifestato segnali di vicinanza, come dimostrato anche dai festeggiamenti per i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli.Inoltre, come sottolineano fonti vicine alla Juventus, al di là dei risultati deludenti, la squadra resta comunque competitiva sia in campionato che nelle competizioni europee.Tuttavia, è innegabile che le recenti voci stiano stimolando l'interesse del mercato, alimentando speculazioni su un possibile cambiamento nell'assetto societario.