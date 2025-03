Nuovo ruolo per Chiellini? Quale può essere il suo ruolo e l'impatto su Giuntoli

Getty Images

Quale sarà il suo ruolo?



L'impatto su Giuntoli



Perché solo ora?

è davvero pronto a intervenire per dare una mano alla Juventus? Sì, ma non a tutti. La soluzione è interna, forse la più ovvia, ed è proprio questa evidenza a renderla anche la più semplice da attuare. Dopo mesi di apprendistato nell'area business, l’ex capitano potrebbe fare un passo avanti, lasciando le dinamiche aziendali per tornare più vicino al campo.Finora ha affiancatoe supportato, lavorando sulle relazioni istituzionali. Ora, però, il club potrebbe chiedergli uno sforzo ulteriore: mettere a frutto non solo la sua laurea in Business Administration, ma anche tutto ciò che ha imparato, vissuto e maturato nella sua carriera da calciatore.Cosa farà, o meglio, cosa potrebbe fare? Da anni la Juventus non ha più un punto di riferimento come lo era Pavel Nedved nei suoi tempi d’oro. L’ex Pallone d’Oro fungeva da collante tra squadra e dirigenza, rappresentando una figura di supporto sia perche per i giocatori. Chiellini potrebbe ricoprire proprio quel ruolo, diventando un faro nella tempesta, un punto di riferimento in un periodo complesso per il club. Il suo passaggio dall’area economica a quella sportiva non intaccherebbe il potere decisionale di, che resterebbe il responsabile dell’area tecnica. Tuttavia, la sua presenza potrebbe portare equilibrio, aiutando il club a colmare il vuoto di leadership che si avverte dentro e fuori dal campo.Questa soluzione appare quasi inevitabile, anche per mantenere una figura simbolica che sappia rappresentare lo spirito juventino nei momenti cruciali. Alla Juventus manca oggi un uomo capace di assumersi la responsabilità nei momenti difficili, di comprendere quando e come sia necessario metterci la faccia. Non solo nei momenti di festa, ma soprattutto dopo le sconfitte più dure. Un riferimento per i tifosi, certo, ma con un ruolo operativo, in linea con la tradizione del club, che non può essere snaturata.Va chiarito che un eventuale ingresso dinell’area sportiva non cambierebbe il ruolo di Cristiano Giuntoli, che rimarrebbe il decisore ultimo per mercato, allenatore e strategie tecniche. Tuttavia, l’ex difensore potrebbe alleggerire la pressione pubblica sul direttore sportivo, lasciandolo libero di lavorare con maggiore incisività sulle operazioni di ricostruzione della squadra. Il rapporto tra i due è solido fin dall’inizio della collaborazione, e Giuntoli potrebbe trarre beneficioSe questa soluzione sembra così logica, perché arriva solo adesso? La risposta è semplice: Chiellini non aveva inizialmente considerato questa possibilità. Gli piace il lavoro che sta svolgendo, il ruolo istituzionale gli offre stabilità e non lo espone direttamente alle tempeste dell’ambiente sportivo.Eppure, se dovesse accettare, lo farebbe con convinzione, con la consapevolezza di assumersi un ruolo chiave nella rifondazione del club. La decisione non è ancora stata presa, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.