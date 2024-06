Dopo una buona stagione trascorsa in prestito allaè tornato alla, ma è improbabile che vi rimanga a lungo. Sebbene Thiago Motta avrà l'ultima parola sulla sua permanenza, Cristiano Giuntoli sembra essere già attivo nel cercare una nuova destinazione per il centrocampista brasiliano. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, l'Everton avrebbe manifestato interesse per Arthur, effettuando un sondaggio preliminare e richiedendo alcune informazioni sul giocatore.La dirigenza della Juventus è consapevole della necessità di trovare una soluzione adeguata per Arthur, che non rientra nei piani a lungo termine del club. Il trasferimento all'Everton potrebbe rappresentare una buona opportunità per il brasiliano di rilanciarsi in Premier League, un campionato noto per il suo alto livello di competizione e visibilità. La situazione è ancora in fase di sviluppo, ma l'interesse dell'Everton potrebbe accelerare le trattative e portare a una rapida conclusione.