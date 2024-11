Dopo l’esonero di Bisoli, ilè alla ricerca di un nuovo allenatore per rilanciare la squadra. Al momento la panchina è stata affidata a Paolo Mandelli, tecnico della formazione Primavera, ma il club sta già valutando altre opzioni. Tra queste, è stato fatto un primo sondaggio per Andrea, attualmente libero dopo la recente esperienza con la Sampdoria. L’ex centrocampista, pur avendo già guidato una squadra in Serie B in questa stagione (fino al 29 agosto 2024), potrebbe comunque accettare un nuovo incarico grazie alle modifiche regolamentari. Il Modena sta vagliando anche altre alternative e prenderà una decisione nei prossimi giorni.