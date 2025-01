Sky - Allegri può andare in Arabia: nuove sirene, c'è un club in pole

AFP via Getty Images



L’Al-Ahli e il progetto di rilancio

Massimilianopotrebbe essere il prossimo nome di spicco del calcio europeo a cedere alle sirene arabe., club saudita in rapida ascesa, sarebbe fortemente interessato al tecnico livornese, con l’obiettivo di portarlo in panchina a partire dal prossimo giugno.Il club, che già vanta giocatori del calibro di Franck, sta costruendo una squadra ambiziosa con l’intento di dominare il panorama asiatico e attirare sempre più attenzione internazionale. L’arrivo di Allegri sarebbe un ulteriore tassello per consolidare la crescita del progetto. Tuttavia, per il momento,come soluzione temporanea, in attesa di chiudere l’affare con l’allenatore bianconero al termine della stagione. Lo riporta Sky Sport.