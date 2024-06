Dove può andare Allegri?



Dopo aver raggiunto un accordo con laper la risoluzione del suo contratto, Massimilianoè tornato libero sul mercato, pronto per una nuova avventura sulla panchina di un altro club. Tuttavia, dove potrebbe finire l'ex tecnico bianconero rimane ancora un mistero, nonostante ci siano diverse ipotesi sul tavolo.Al momento, le possibilità sono molteplici, ma sembra che il desiderio di Allegri sia ben chiaro. Non è escluso che il tecnico decida di rimanere fermo in attesa di un'offerta che lo soddisfi appieno.Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', dall'Arabia sarebbero arrivateper. Tuttavia, il tecnico ha già rifiutato una destinazione in passato e sembra che anche stavolta non stia prendendo in seria considerazione questa ipotesi, sia per motivi familiari che professionali.Al momento, lo sbarco di Allegri nellasembra essere da escludere. Nonostante le offerte provenienti dall'Arabia, il tecnico sembra orientato verso altre direzioni, alla ricerca di una soluzione che possa soddisfare appieno le sue esigenze personali e professionali.