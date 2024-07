Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato della Juventus:"La missione di Thiago Motta è guidare la Juve oltre il suo recente passato. Per volare può essere utile la fantasia degli esterni offensivi con Berardi che rappresenta un’opportunità mentre Adeyemi del Dortmund è un’operazione cara e complicata, che al momento resta sullo sfondo. La fantasia ce l’avrebbe anche Soulè, valutato 35 milioni. Su di lui ci sono però Leicester e Roma. La Juve intravede una ghiotta plusvalenza. Da Szczesny, Arthur, McKennie e Chiesa potrebbero arrivare altre risorse utili a far tornare i conti del club. Perché la Juve celebra i viaggi sulla Luna, ma sul mercato meglio tenere i piedi per terra".