Sky - Accordo tra la Fiorentina e Fagioli. La decisione è della Juventus

Fagioli-Fiorentina: parti vicine

La Fiorentina è sempre più vicina a Nicolò, on il calciomercato che entra nelle fasi decisive., ma ora è necessario trovare un'intesa con la Juventus per definire l'operazione. A riportarlo è Sky Sport.Le due società stanno cercando di chiudere un affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, c’è ancora distanza sulle cifre, con la Juventus che chiede una somma di 20 milioni di euro per lasciar partire il giovane talento. La Fiorentina, che ha già definito le condizioni contrattuali con il giocatore, sta cercando di trovare una soluzione per soddisfare le richieste bianconere.

Il centrocampista, che ha attirato anche l'interesse del Lipsia, è considerato uno dei prospetti più promettenti della Serie A. La sua partenza dalla Juventus potrebbe arrivare in una fase in cui la squadra di Motta sta cercando di riorganizzare la propria rosa, con Fagioli che potrebbe cercare maggiore continuità altrove.La trattativa con la Fiorentina, dunque, è ancora in corso, ma i dirigenti viola sembrano determinati a portare il centrocampista a Firenze. Se si riuscirà a trovare un accordo con la Juventus, Fagioli potrebbe diventare uno degli innesti più importanti per la squadra di Palladino in questo mercato di gennaio. La Fiorentina sta facendo tutto il possibile per completare questa operazione nei giorni finali del mercato.