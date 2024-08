La posizione di Kalulu

Pierre Kalulu si avvicina a passi spediti alla Juventus. Come riferito da Sky, il club bianconero e il Milan, soscietà proprietaria del suo cartellino, hanno raggiunto l'intesa totale sull'operazione e sulle cifre che consentiranno al classe 2000 di lasciare Milano per trasferirsi a Torino. Cristiano Giuntoli ha definito anche l'accordo con gli agenti del calciatore trovando la quadra finale su ogni punto e ora si attende solamente il via libera definitivo che deve essere accordato dallo stesso giocatore.Il calciatore che, probabilmente non verrà nemmeno convocato per il Trofeo Berlusconi, aveva chiesto qualche ora in più per pensarci. Nel pomeriggio il Milan parlerà con Kalulu per capire le sue intenzioni definitive.