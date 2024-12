Skriniar e Kolo Muani, cosa cambia per la Juventus a gennaio

Dopo l'ennesimo pareggio che sa di sconfitta, la Juve fa ancora più fatica a trovare un modo in cui rialzarsi e ripartire. Non bastano le parole di, che ha continuato con la filosofia del "ragionare parità per partita", anche dopo il deludente 2-2 contro il Venezia. Non basta perché questa squadra ha presentato delle evidenti difficoltà , sia a livello tecnico che tattico, oltre ad alcuni problemi nella costruzione della rosa. Parte di tutto ciò si deve anche agli infortuni, ma non possono comunque giustificare un cammino fin qui davvero in salita. Gli stop, due su tutti quelli di, hanno però costretto la Juventus a guardarsi inevitabilmente intorno. E la difesa è il pallino principale di, che dichiarato dallo stesso direttore tecnico. In attacco, almeno per ora, sembra che la Juve voglia aspettare Milik, anche se alcuni nomi continuano a circolare. Tra questi ci sono (e ci sono stati) quelli di, che sarebbero in uscita dal Paris Saint-Germain, come riporta Fabrizio Romano.Come anticipato, questi due nomi non sono nuovi all'ambiente bianconero. Skriniar è tra gli osservati speciali del club parigino già da tempo, ed è un nome su cui la Juve sembra aver già ragionato. Le difficoltà, però, non sono poche: gli ostacoli più grandi si rifanno(9 milioni netti + bonus) e a unnelle ultime stagioni. Passando al reparto offensivo, anche Randal Kolo Muani sembrerebbe non rientrare nei piani di Luis Enrique, ma la pista che porterebbe all'attaccante è più complicata: i francesi, già nei mesi scorsi, l'avevano valutato, e la concorrenza dalla Premier League non sarebbe poca.





