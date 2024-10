, difensore delfinito nel mirino dellain vista del mercato di gennaio, ha parlato della sua complicata situazione all'interno del club parigino. Di seguito le sue parole a Sport Aktuality:"Questa estate ci sono stati diversi colloqui con il club, il direttore e il mister. Soprattutto quando mi hanno detto che non avrei avuto lo stesso impiego della passata stagione. Sono uscite anche ipotesi di prestito, visto che il mercato era quasi finito. Ma ho deciso di restare, lottare per avere una chance. In passato mi è già successo, e ne sono uscito sempre bene"."Non sono felice di questa situazione, ma la accetto. Il mister fa le sue scelte, io posso solo allenarmi al massimo e farmi trovare pronto. Ho pochi minuti, aspetterò il mio momento..."





