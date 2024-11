Notte da dimenticare per. La, impegnata incontro la, è stata sconfitta per 2-1 in quel di Solna. Dopo il vantaggio-lampo dei padroni di casa griffato dal solito Viktor Gyokeres, gli ospiti hanno acciuffato il pari grazie alla rete di David Hancko, giocatore che piace alla Juventus, che ha fissato l'1-1 prima dell'intervallo. Ad inizio ripresa, però, la Svezia ha trovato il colpo da tre punti grazie al sigillo vincente dell'attaccante del Newcastle Isak. A completare la serata negativa della Slovacchia, ci ha pensato proprio Skriniar che, schierato titolare e con la fascia di capitano, è stato espulso proprio allo scoccare del novntesimo.