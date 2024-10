Quando scade il contratto di Skriniar con il PSG?

ha palesato tutta la sua infelicità, in un momento della sua carriera in cui sta trovando pochissimo spazio al PSG. L'ex difensore dell'Inter, approdato a zero in quel di Parigi nell'estate del 2023, ha perso centralità all'interno del progetto tecnico di Luis Enrique e non è da escludere che in ottica futura possano aprirsi nuovi scenari. Ma quando scade il contratto di Skriniar con il club della capitale francese?Il contratto che lega Milan Skriniar al PSG scadrà il 30 giugno del 2028. Il difensore slovacco è dunque legato ai campioni di Francia per altri quattro anni.