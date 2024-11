Skriniar-Juventus: le parole di Giuntoli

Tra i nomi che circolano per la difesa della Juventus c'è quello disempre più fuori dal progetto del Psg. Il giocatore ha già aperto ai bianconeri ma al momento non c'è una trattativa avanzata. Eintervistato da Sky Sport, ha risposto proprio sul tema del difensore da trovare a gennaio.Alla domanda se la Juventus stesse cercando un profilo come Skriniar in difesa, il dirigente ha risposto così: ""In questo momento ci guardiamo intorno, il mercato di gennaio è molto particolare, le cose possono cambiare in fretta, siamo alla finestra, stiamo valutando un po' di situazioni, non ce n'è una più avanti dell'altra. Deve essere sicuramente un ragazzo disponibile, pronto a mettersi in discussione a fare parte di una squadra come la Juventus".