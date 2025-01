Sirene turche per Soulè: la situazione

Calciomercato

Nelle ultime ore ilha mostrato un concreto interesse per Matias, giovane talento attualmente in forza alla Roma. Il club turco ha iniziato a raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore, valutando la possibilità di un trasferimento nelle prossime finestre di mercato. Soulé, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio sudamericano, ha attirato l’attenzione per le sue qualità tecniche e il suo potenziale di crescita. La Roma, dal canto suo, non sembra intenzionata a privarsi facilmente del calciatore, ma molto dipenderà dalle eventuali offerte e dalle condizioni che il Galatasaray potrebbe proporre per concludere l’affare. Lo riporta Matteo Moretto.