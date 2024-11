Simpatico siparietto quello andato in scena all'esterno degli uffici della Lega Calcio tra l'amministratore delegato del Monza,, e, ex giocatore nonché nuovo dirigente della. I due si sono incontrati e, dopo un caloroso abbraccio, Galliani ha confidato come Chiellini sia stato un suo grande rimpianto ai tempi del Milan, quando il difensore vestiva la maglia del Livorno. "Spinelli insisteva, voleva un po' troppi soldi ma ho sbagliato io".E a proposito di Milan-Juventus, Galliani ha aggiunto: "Ci sono stati tanti Milan-Juventus memorabili, anche quello dell'ultimo anno con noi alla guida col goal di Locatelli. Ricordo anche la doppietta di George (Weah, n.d.r.) a Torino nel vecchio stadio quando vincemmo lo Scudetto con Zac (Alberto Zaccheroni, n.d.r.) nel 1999. In 31 anni credo che avrò assistito a 60-70 Milan-Juventus. Domani pomeriggio sarò a Milano e ovviamente tiferò per il Milan perché 31 anni non si possono dimenticare".